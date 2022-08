Virú: habitantes de Valle de Dios no tienen alumbrado público desde hace 10 años

Los habitantes de Valle de Dios en el distrito de Chao (Virú) denuncian que se sienten abandonados por el Estado, debido a que desde hace diez años no tienen alumbrado público en las calles y están expuestos a la delincuencia.

Un equipo de Latina Noticias Trujillo conversó con los vecinos y comprobó que ellos mismos tienen que colocar focos alrededor de sus casas para tener un poco de iluminación por las noches y protegerse de los delincuentes.

“En Valle de Dios no tenemos una electrificación de calidad, no somos formales, no tenemos luz eléctrica y el gobernador está que nos engaña y engaña y hasta ahora nada”, dijo el teniente gobernador Edwin Chávez.

Son 7000 habitantes que cuentan con luz doméstica, pero no con luz pública y a eso se suma el problema de las calles sin pavimento. El viento levanta el polvo y se respira tierra a diario.

“Por las tardes ya es oscuro, no se le puede mandar a los niños ni a comprar. Usted sabe tantas cosas que pasan”, expresó, preocupada, una madre que caminaba de la mano junto a su hijo pequeño de regreso a casa.

Critican inauguración de obra donde estuvo Pedro Castillo

Precisamente, el martes 23 de agosto por la mañana Pedro Castillo estuvo en Chao con el gobernador regional Manuel Llempén y el presidente ejecutivo de EsSalud para la inauguración del Hospital Bicentenario Chao. El mandatario destacó la importancia de contar con salud, educación y seguridad.

Al respecto, el teniente gobernador de Chao expresó lo siguiente: “Dijeron que todo está bien, solamente han pedido salud y educación, pero solamente toman sus cursos de protocolo y nada más, se queda ahí”.