Chepén: sicarios asesinaron a balazos a trabajadora de grifo

Una joven trabajadora del grifo Panamericano fue asesinada a balazos a eso de las 6:40 de la tarde del último lunes por unos delincuentes en el sector Genaro Silva del distrito liberteño de Chepén.

La víctima es Judith Fernandez Delgado, de 23 años, quien residía en el asentamiento humano El Algarrobal en San José de Moro. La Policía Nacional acordonó la zona donde se hallaba el cadáver para evitar la contaminación de la escena del crimen.

Los vecinos y transeúntes observaban desconcertados el desenlace de esta joven cuyo asesinato es materia de investigación. Para ello, la Policía espera que la Municipalidad Distrital de Chepén le entregue los videos de las cámaras de videovigilancia de la zona.

Según unos testigos, no se produjo ningún forcejeo y no habría intención de que los malhechores quisieran robar el dinero de la caja; sin embargo, aún no se descarta nada.