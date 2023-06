La Victoria: rescatan a 25 perros en medio de un incendio en inmediaciones de Gamarra

Un grupo de vecinos rescató a 25 perros de un edificio colindante a donde se estaba registrando un incendio de grandes proporciones. El hecho ocurrió en las inmediaciones de Gamarra, en La Victoria. Uno de los canes se quedó en la parte superior del inmueble de tres pisos, por lo que una persona, sin protección, trepó hasta el lugar para ayudarlo y ponerlo a salvo.

El joven identificado como Sebastián Arias, de Colombia, puso en riesgo su vida y subió hasta la azotea del edificio, ayudándose de los balcones. Una vez arriba, cargó al pequeño perro y lo lanzó hacia un colchón que estaba siendo sujetado abajo por un grupo de personas.

“Venía pensando en mi esposa y vi el incendio, vi el perro que estaba arriba en la esquina. Yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así”, declaró. “¿Cómo subí tan rápido? No sé. La adrenalina me puso a subir. El perro ya se estaba quemando, su ropa ya estaba quemada”, agregó.

Los perritos, aunque todavía asustados, ya están a buen recaudo. Tanto el dueño como su esposa indicaron que ellos rescatan a estos animales y que ahora van a evaluar la posibilidad de darlos en adopción.

¿Dónde se registró el incendio?

El incendio se registró la tarde de este viernes en la cuadra 3 de la Avenida Aviación, a donde llegaron, por lo menos, 8 unidades de bomberos para poder apagar el fuego. La información que al momento se tiene es que se originó en un almacén de reciclajes.