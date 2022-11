La Victoria: escolar fue atropellada cuando se dirigía al colegio

La escolar que cruzaba la pista fue atropellada por un conductor que iba a gran velocidad. Aunque la menor de 15 años se repone del impacto, se habría desmayado en su centro educativo por el choque.

Ella corría por la pista, logrando esquivar una camioneta blanca, sin pensar que un segundo vehículo se encontraba a un lado. El impacto sucedió en la avenida México, cruce con Abtao en La Victoria cuando ella se dirigía al colegio.

La madre de familia busca desesperadamente ubicar al conductor del taxi que atropelló a su hija. Junto a los vecinos, habría conseguido un video de una cámara de seguridad, pero no sería suficiente para dar con el dueño del vehículo porque no se muestra la placa. Aunque la denuncia ya está en curso, se informó que las cámaras de seguridad del propio distrito no están operativas.

En el lugar la señalización resulta confusa, los vehículos invaden carriles de ciclovías o realizan maniobras prohibidas sumadas al exceso de velocidad, lo que hace complicado para cualquier cruzar la avenida México.

La denuncia está hecha, y si usted puede ayudar en la identificación de este auto, repórtelo a las autoridades. En tanto los vecinos esperan que el municipio tome acciones en el lugar para evitar otros accidentes.