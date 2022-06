La nadadora estadounidense Álvarez se salva de morir ahogada gracias a su entrenadora

23 jun (Reuters) – La nadadora artística estadounidense Anita Álvarez estuvo en peligro de ahogarse tras perder el conocimiento en la piscina de los campeonatos mundiales de Budapest el miércoles, antes de ser rescatada por su entrenadora Andrea Fuentes.

La española Fuentes, cuatro veces medallista olímpica en natación sincronizada, se lanzó a la piscina después de ver a Álvarez hundirse en el fondo al final de su rutina final de solo libre.

Recibió atención médica junto a la piscina antes de ser trasladada en camilla.

Era la segunda vez que Fuentes tenía que rescatar a Álvarez, después de que el año pasado saltara a la piscina durante una prueba de clasificación olímpica y la pusiera a salvo junto con la compañera de natación de la estadounidense, Lindi Schroeder.

“Anita está mucho mejor, ya está a tope”, dijo Fuentes al diario español Marca el miércoles.

“Ha sido un buen sustito, la verdad. Me he tirado al agua otra vez porque veía que nadie, ningún socorrista, se tiraba. Me he asustado un poco porque no respiraba, pero ahora está muy bien. Tiene que descansar. Mañana descansará todo el día y estará muy bien para la final de equipo”.

En un comunicado en la página de Instagram de la natación artística de Estados Unidos, Fuentes dijo que Álvarez, de 25 años, sería evaluada por los médicos el jueves antes de tomar una decisión sobre su participación en la prueba por equipos del viernes.