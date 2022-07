La Libertad: vicegobernador espera que Gobierno acepte realización de Consejo de Ministros en la región

El vicegobernador regional de La Libertad, David Calderón de los Ríos, dijo que aún están a la espera de que el Gobierno de Pedro Castillo confirme la realización de un Consejo de Ministros Descentralizado en la región, ya sea en Pataz o en cualquier provincia.

“No podemos decir cuándo, porque ellos son los que deciden y si tendrán también la voluntad de venir a La Libertad, de repente, no querrán venir. En Pataz lo veo difícil por las condiciones de la misma ciudad que no creo que no tenga todas las condiciones, porque ellos tienen que ver el internet, su hospedaje y todo lo demás”, declaró a los medios de comunicación.

Asimismo, expresó su temor de que si se realiza un Consejo de Ministros Descentralizado en La Libertad, el Poder Ejecutivo corté la participación de los consejeros regionales o no los tome en cuenta, pues son ellos quienes son los representantes de las provincias y conocen muy bien sus necesidades.

“Yo he leído ,en estos casos, reclamos de autoridades que no les dejan participar, por ejemplo, en Arequipa no les dieron opción a ningún consejero, entendiendo que los consejeros son los representantes de sus provincias”, comentó.

Desacuerdos por lugar de sesión

En otro momento, comentó que algunos consejeros expresaron su deseo de que el Ejecutivo pueda acudir a su provincia; sin embargo, Calderón sostuvo que no importa dónde se haga la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado, sino que se realice.

“Acá no nos vamos a declarar en competencia, la consejera de Huamachuco quiere que se haga en Huamachuco, el consejero de Santiago dice que se haga en la tierra de Vallejo. Lo importante es que se haga donde sea, pero que se haga”, opinó.