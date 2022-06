La Libertad: UDEX desactivó 38 artefactos explosivos en la primera mitad de 2022

La Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional (UDEX) desactivó 38 explosivos en lo que va del año. Estas emergencias corresponden a casos de extorsión en La Libertad y las víctimas son principalmente comerciantes, empresarios y políticos.

El caso más reciente ocurrió este jueves en el distrito de Buenos Aires. Unos delincuentes dejaron una dinamita en una tienda. La víctima es un empresario que ya puso la denuncia en la comisaría y el personal de UDEX pudo neutralizar este artefacto explosivo.

El jefe de la UDEX, Ángel Santoyo, conversó con Latina Noticias Trujillo esta tarde y dio una breve recomendación a la ciudadanía en el caso de encontrar en la calle un artefacto explosivo, ya sea una granada, una dinamita o un material pirotécnico.

“Como personal UDEX recomendamos que cuando encuentren un paquete sospechoso no tocar, no mover, no trasladar, esperar al personal UDEX para ver qué tipo de artefacto explosivo es y poder neutralizar y desactivarlo. Personal UDEX está preparado para todo tipo de artefactos explosivos y al servicio las 24 horas del dia”, aconsejó.