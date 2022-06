La Libertad: Reconstrucción con Cambios envió S/ 30 millones para culminación de colegios

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios envió S/ 30 millones al Gobierno Regional de La Libertad para que se concluyan las obras de reconstrucción de varios colegios cuyos alumnos estudian aún a distancia.

“Hace 7 días llegó la transferencia de recursos por parte de Reconstrucción con Cambios, el cual nos va a permitir hacer los pagos de los avances físicos. Estoy hablando de Ricardo Palma, Negrón, Modelo, Ramiro Ñique. En este mes deben estar culminando la mayoría”, dijo el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Rogger Ruíz.

El funcionario aseguró que a más tardar este año los alumnos regresarán a las clases presenciales; sin embargo, hay demoras en la culminación de las obras de varias instituciones educativas. Una de ellas es el colegio Modelo que no fue entregado el 4 de junio como se tenía previsto, según el director.

“Bueno, el colegio Modelo está avanzando tiene un plazo para poder ser entregado, la tercera semana de junio, esperamos que se cumpla, en tanto las obras de reconstrucción continúan”, dijo al respecto el funcionario.

Colegio María Negrón

En cuanto a las obras paralizadas en el colegio María Negrón, anunció que denunciaron al consorcio encargado por abandonar los trabajos y dejarlo al 60% de avance. Ahora esperan culminar el saldo de la obra cuando den la buena pro a la nueva empresa.

“A la empresa no se le ha pagado, porque no ha cumplido. La Procuraduría está tomando acciones legales para poder sancionar a la empresa por este incumplimiento del contrato. La falta de pago no era una excusa para que la empresa abandonara las obras, porque nos dijeron que hasta tres pagos e íbamos en el segundo, el cual no cumplía el criterio que establece la ley de contrataciones”, explicó.

Mientras tanto las niñas del colegio María Negrón Ugarte estudiarán en los ambientes prestados de diversos centros educativos de Trujillo. Sin embargo, ya muchos padres decidieron cambiarlas de colegio.