La Libertad: jefe de la Policía y el alcalde de El Porvenir a favor de ampliar emergencia

El alcalde del distrito de El Porvenir, Víctor Rebaza, y el director de la III Macro Región Policial, Jorge Angulo, se mostraron a favor de ampliar el estado de emergencia en cinco provincias de La Libertad por el incremento de la delincuencia.

La primera declaratoria de emergencia dictada para las provincias de Trujillo, Chepén, Ascope, Pacasmayo y Ascope fue el 27 de marzo, luego el 11 de mayo el Gobierno decidió ampliarla por 45 días más excluyendo a la sierra de La Libertad, donde reina la minería ilegal del carbón y criminalidad. El 24 de junio vence la medida.

El alcalde de El Porvenir, Víctor Rebaza, opinó que a pesar de las deficiencias logísticas que tiene la Policía Nacional, se redujo la delincuencia al paso; es decir los robos y asaltos a mano armada. Considera que se debe seguir trabajando a ese ritmo para seguir desarticulando bandas criminales y que si se va a ampliar, que sea con presupuesto.

Allanamiento de casas sin orden judicial

Para el general Jorge Angulo, una segunda ampliación de la emergencia facilitaría a la Policía poder realizar intervenciones inmediatas, como los allanamientos de las viviendas sin la necesidad de una orden judicial, tal y como han venido haciéndolo en estos últimos meses.

“Yo no tengo ningún problema, me sirve como un instrumento legal para poder allanar o ingresar a diferentes inmuebles y eso nos ayuda, nos facilita el trabajo. Tenemos un presupuesto que están haciendo una convocatoria para reparar vehículos; sin embargo, hay vehículos que están bastante deteriorados, quizás hay muchas observaciones porque no quisiéramos invertir en unidades que están bastante obsoletas”, comentó Angulo.