La Libertad: escaramuzas entre precandidatos de APP durante elecciones internas

Los precandidatos de Alianza para el Progreso acudieron a las elecciones internas del último domingo con portátiles instalados afuera de los locales de votación, lo que desencadenó algunas escaramuzas entre los postulantes.

El precandidato de APP a la Municipalidad Provincial de Trujillo, Martín Namay, fue quien denunció estas prácticas e incluso cuestionó a su propio partido y lo comparó con el APRA.

“Me han enviado fotos de carros con la otra lista que están por ahí escondidos a dos o tres cuadras de los colegios tratando de condicionar el voto, yo creo que esas prácticas no se deben dar, yo pensé que no habían esas personas en APP, yo pensé que eso solo sucedía en el APRA, pero parece que me estoy equivocando”, expresó.

Por otro lado, el precandidato de la otra lista de APP y actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, José Ruiz, rechazó las insinuaciones de su contrincante y pidió transparencia en el proceso electoral.

“Bueno, yo creo que en estos momentos sacar cosas en mi contra como que he renunciado a estas elecciones internas, que he renunciado a APP, son totalmente falsas, yo creo que hay una desesperación”, comentó.

César Acuña

El líder de APP, César Acuña, acudió a la institución educativa N° 80820 de Víctor Larco antes del mediodía con un respaldo partidario que sobrepasó las 100 personas. Instó a sus precandidatos a no perder de vista el objetivo del 2 de octubre.

“Invoco a los candidatos a unirse porque acá hay un solo objetivo, el objetivo es trabajar pensando en el 2 de octubre, donde se deben ganar las provincias en general, se deben ganar las regiones”, declaró a los medios de comunicación.