La Libertad: denuncian a César Acuña por supuesta encuesta falsa donde lidera preferencias

El candidato Robert de la Cruz, quien aspira a ser consejero del Gobierno Regional de La Libertad, denunció a César Acuña por presuntamente hacer circular una encuesta falsa en la que lidera las preferencias electorales.

El postulante del movimiento Trabajo más Trabajo sostiene que la encuestadora IMOP opinión y mercado no está reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones, no está registrada en Indecopi ni en Registros Públicos, por lo que no está facultada para hacer estudios sobre intención de votos, dada su naturaleza inexistente.

De la Cruz precisó que esta denuncia penal también se extiende a la representante del partido Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza, a título de coautora, y a la empresa IMOP opinión y mercado como autor.

Le achacan supuesta inducción al voto

“Bueno, de manera concreta, el partido político Alianza para el Progreso en representación de su candidato Cesar Acuña lo que han hecho es presentar el 27 y 28 de agosto encuestas con el nombre de la encuestadora IMOP opinión y mercado, la primera del 27 al 28 de agosto en medios nacionales y, luego el dia domingo último donde ellos manifiestan tener un 41 y un 47% de votos de aprobación”, lamentó.

Los cargos que deberá afrontar el candidato al Gobierno Regional de La Libertad, César Acuña, ante la Fiscalía son los siguientes: presuntos delitos de falsedad genérica, estafa e inducción al voto.