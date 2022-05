La Libertad: Colegio Médico discrepa de algunos reclamos de estudiantes de Medicina

La decana del Colegio Médico de La Libertad, Elena Ríos, se mostró en contra de algunos de los reclamos de los estudiantes de Medicina que protestaron la semana pasada por mejores condiciones laborales para hacer su internado en los hospitales de salud.

“Nosotros vamos a defender el internado, no a los internos […] no podemos aceptar lo que ellos quieren de trabajar solo 150 horas, de ocho a dos, no hacer guardia por las noches, no hacer guardia domingos y feriados”, declaró a Latina Noticias Trujillo.

“El médico no tiene sábado, no tiene domingos, no tiene feriados y nosotros hemos elegido esa carrera sabiendo que iba a ser así, entonces señores internos si me están escuchando, si quieren el apoyo de los decanos compórtense como debe ser, hagan internado”, agregó.

No obstante, la doctora Ríos se mostró a favor de demandas como la entrega de los equipos de protección adecuado para que se preserve su salud, debido a la exposición de contagios por la COVID – 19 y al pago del estipendio para cada estudiante.

Reclamo de estudiantes

La primera semana de mayo decenas de estudiantes de las carreras de Enfermería, Medicina y Odontología protestaron en la plaza de Armas de Trujillo por mejores condiciones laborales.

Ellos exigieron horarios claros, seguros de salud, mascarillas y que el estipendio sea igual para todas las carreras de salud y no solo para Medicina y Odontología.

“No nos están ofreciendo mascarillas, un seguro y nuestros horarios, que son importantes para nosotros, entonces ya lanzaron su cronograma que tenemos que empezar el 16, pero sin lineamientos. Nosotros no vamos a empezar hasta que no salgan los lineamientos para todos de la carrera de la salud”, dijo una estudiante de Medicina.