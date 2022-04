La Libertad: cargan a burgomaestre de Sanagorán para que responda por obra paralizada

Tomaron acciones. Un grupo de vecinos del caserío Peña Colorada no tuvieron otra opción que cargar a la autoridad edil de Sanagorán, Mariano Paulo Monzón, en manera de protesta para que responda por una obra que lleva un buen tiempo paralizada a consecuencia de presuntas irregularidades.

Previamente, Paulo Monzón mantenía una reunión con los residentes de la comunidad en mención, pero este al querer abandonar la charla despertó la indignación de los manifestantes que, ágilmente, lo cogieron de los brazos y piernas para trasladarlo hasta la zona del reclamo y brinde las explicaciones respectivas. Todo esto ante la presencia de pocos efectivos de la PNP que poco a nada pudieron hacer.

“Estamos reclamando por los incumplimientos por actas y compromisos que tenemos con el señor alcalde y por eso estamos acá. No es la primera vez, no queremos que la obra se quede como un elefante blanco, un riego tecnificado es una obra de gran envergadura, la empresa cumplió y el alcalde no ha impuesto penalidades, pese a que la obra está inconclusa”, señaló un residente.

Por su parte, el burgomaestre se defendió asegurando que su despachó ya envió cartas notariales a la empresa encargada de la construcción, por lo que se espera que a más tardar el día lunes se subsane dichas observaciones y se reinicie con los trabajos.