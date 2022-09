La Libertad: Alto Trujillo declara persona no grata a César Acuña tras filtración de audios

Los dirigentes y vecinos de Alto Trujillo en La Libertad acordaron en una asamblea pública declarar persona no grata a César Acuña por la filtración de un audio en el que se le oye decir que se beneficiará con la aprobación del proyecto de ley que declara la distritalización de este centro poblado.

En el audio difundido por Epicentro Tv se le oye a César Acuña decir lo siguiente: “Ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí, si eso lo generamos”. En otro momento dice que “hay que evitar que se cuelguen del proyecto” y si él no procede, entonces no gana, por lo tanto chau APP.

Este hecho ha generado que la comisión de descentralización del Congreso opte por postergar el debate en el pleno para la creación del distrito Alto Trujillo hasta después de las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. El alcalde delegado y los dirigentes se mostraron fastidiados de que se politice el tema.

“No nos están dando el respeto respectivo, están desconociendo la lucha constante que ha hecho esta población juntamente con sus autoridades del comité, este es un trabajo arduo que ha venido dándose desde el 2016 y ahí hemos venido cumpliendo cada uno de los requisitos de manera exhaustiva y de acuerdo a las normas legales”, sostuvo el alcalde delegado de Alto Trujillo, Nover Cruz.

Magaly Ruíz cuestiona paralización del proyecto Alto Trujillo

La congresista Magaly Ruíz puso paños fríos a la situación y un tuit escribió que las necesidades de La Libertad no tienen tintes políticos y que el proyecto de ley está desde el 2016 y se ha venido postergando, por lo tanto su desarrollo permitirá el crecimiento de la región.