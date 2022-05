“La gente pide el cierre del Congreso y que se convoque a una Constituyente”, asegura premier Torres

El titular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, se presentó la mañana de este martes ante Comisión de Constitución para sustentar el proyecto de ley para someter a referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, durante su intervención aseguró que la ciudadanía clama un cierre del Parlamento.

“Se inician estos Consejos de Ministros Descentralizados, llegamos a cualquier lugar y lo primero que pide la gente es que cierren el Congreso, en segundo lugar, dicen que se convoque a una Asamblea Constituyente”, alegó el premier ante el citado grupo legislativo.

En otro momento, Torres Vásquez señaló que pese a la facultad del Poder Ejecutivo de disolver el Parlamento, amparados bajo la Constitución, el presidente Pedro Castillo “no ha dado la menor señal de querer cerrarlo”, lo cual es gesto demócrata.

“Ni en el peor momento cuando han querido vacarlo, Pedro Castillo ha dicho que es un demócrata y que no va a presentar ninguna norma de cuestión de confianza para cerrar el Congreso, prefiero que me vaquen. El que diga que Pedro Castillo quiere cerrar el Congreso, es absolutamente falso. Se habla con la verdad, se habla con pruebas, como siempre lo he manifestado”, aseveró.