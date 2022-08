Kurt Burneo: “Si hay más cosas que no estoy de acuerdo, no tendría sentido quedarme”

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, durante la presentación del Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026 del día jueves, dio un ultimátum al Gobierno luego de que se optara por un paquete de medidas y no tomaran en cuenta sus recomendaciones cuando inició su gestión el pasado 5 de agosto.

Esto en respuesta a la ley promulgada por el Poder Ejecutivo respecto a la reducción de 18 % a 8 % del Impuesto general a las ventas (IGV) a las mypes del sector turismo, hoteles y restaurantes.

“No es una medida acertada. Yo recién llegaba al Gabinete y lo encontré armado el proyecto, pero había un informe del MEF donde señalaba que no estábamos atendiendo a los más pobres, porque por el lado de hoteles y restaurantes ya habían recuperado su nivel de actividad económica prepandemia, entonces, ¿para qué se redujo el IGV? Eso le dije al presidente y al primer ministro; sin embargo, las cosas ya estaban lanzadas, aunque no es lo ideal”, apuntó la autoridad.

Seguidamente, Burneo Farfán consideró que cuando se aplican este tipo de beneficios tributarios, es necesario establecer una serie de condicionantes que vayan de la mano con la ayuda que recibe el sector empresarial y no brindar una reducción de impuestos a cambio de nada.

“No estoy de acuerdo con estos tipos de medidas, pero creo que esta será la primera y última, porque definitivamente si hay más cosas de las que no estoy de acuerdo, obviamente, no tendría sentido que me quede en la posición (como ministro), pero vamos a pugnar por un manejo razonable de las finanzas públicas”, advirtió el titular del MEF.