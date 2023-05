Karina Benítez del Grupo Amaranta: Conoce a la periodista que dejó todo por la música

El grupo Amaranta alcanzó la fama gracias a las redes sociales. Su música es de las más escuchadas en plataformas como YouTube, donde acumulan millones de reproducciones. Karina Benítez lidera a esta talentosa banda, y nuestro reportero Jorge Solari pudo conversar con ella para conocer su historia de éxito.

“Me llaman Amaranta porque soy la voz de la agrupación y me dicen Karina quienes me conocen. Estoy feliz de que me llamen Amaranta porque me gusta el significado de la palabra. Amaranta significa flor imperecedera o flor que nunca se marchita”, nos cuenta Karina Benítez.

El éxito de la agrupación comenzó en pandemia. Aunque parezca increíble, esta situación los llevó a utilizar las herramientas digitales para dar a conocer su música. Karina se sumergió en el mundo digital y su trabajo rindió frutos gracias a sus transmisiones en vivo, interacción con seguidores, conciertos virtuales y demás.

Karina Benítez cambió el periodismo por la música

Pese a que completó su carrera universitaria, la líder del Grupo Amaranta tomó la decisión de continuar su camino ligado solo a la música.

“Fui reportera del programa Canto Andino. Mientras estudiaba periodismo hice prácticas, pero cuando terminé la carrera les dije a mi padre que me quería dedicar al canto”, dijo Karina Benítez.

Incluso, la talentosa artista se animó a demostrar sus habilidades como reportera y le pidió prestado el micrófono a muestro reportero Jorge Solari.

El gran corazón de Karina Benítez

A puertas de celebrar el Día de la Madre, la voz de Amaranta se paseó por las calles de Ate para entregarle algunos presentes a las mamis con las que se encontró. Ellas agradecieron el detalle y no perdieron la oportunidad de tomarse una foto con ella.