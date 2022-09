Jurado Electoral Especial de Trujillo archivó pedidos de exclusión contra César Acuña

El Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) archivó los tres pedidos de exclusión contra el candidato al Gobierno Regional de La Libertad, César Acuña, quien fue cuestionado por un audio en el que se le oye decir que busca beneficiarse con la ley de creación del distrito de Alto Trujillo.

“El ofrecimiento de la creación de una entidad territorial es una conducta que no se encuentra expresamente establecida como uno de los supuestos de entrega o promesa de entrega al que se hace mención. Dicha conducta no puede ser susceptible de la sanción de exclusión que [se] solicita”, indica el documento.

El ente electoral explicó que el ofrecimiento de la creación de un distrito, no tiene un carácter o naturaleza económica y no se encuentra establecida como uno de los supuestos de entrega o promesa, por lo que no se evidencia que viole alguna normativa electoral.

¿Quienes presentaron los pedidos de exclusión contra César Acuña?

Los solicitantes de la exclusión del líder de APP fueron los candidatos al Gobierno Regional de La Libertad Carlos Calderón de Renovación Popular y el excongresista Mariano Yupanqui, de Nueva Libertad. El tercero es el Frente de Defensa de Alto Trujillo.

¿Qué contienen los audios de César Acuña?

El viernes 2 de septiembre, Epicentro Tv difundió un audio en el que se le oye a César Acuña sostener una conversación con Lady Camones en la cual le pide que dé prioridad a la aprobación del proyecto de ley de Alto Trujillo para favorecer su candidatura en las elecciones de octubre.

El material contiene lo siguiente: “Ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tienen que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo. Aquí estamos acordando lo que es la agenda, la estrategia para ayudarme a mí es que esta semana Lady dice sáquenme el dictamen de este proyecto”.