Jóvenes grabaron el momento en el que agredían a escolar fuera del colegio

Una estudiante fue agredida por un grupo de jóvenes cuando estaba con su compañera en una calle de Ate fuera de su escuela. Las atacantes grabaron el ataque y subieron el video a las redes sociales, el cual rápidamente se viralizó.

La escolar recién está cursando el segundo año de secundaria en el Colegio Ricardo Palma en Vitarte, pero esto no fue impedimento para que sea golpeada por un grupo de estudiantes mayores. La menor recibió insultos, patadas y puñetes mientras era grabada.

Luego de este suceso, su compañera la acompañó hacia una caseta de serenazgo del distrito para que sea auxiliada. “La menor se acercó a la base a pedir apoyo porque había sufrido una agresión. Estaba con su amiga y mostraba signos de haber sido agredida“. Indicó uno de los serenos.

La madre de la escolar dijo que ella se enteró en la madrugada, luego de que una amiga le enviara el video. “Nosotros recién nos enteramos y no por el director, sino por las redes sociales. Esto me indigna a mí, porque yo me enteré por un video que me manda mi amiga en la madrugada. No es justo, porque ellas son pandilleras, no son del colegio“.

¿QUIÉNES SON LAS AGRESORAS?

Los padre de familia fueron al colegio a pedir una explicación por lo sucedido y para saber qué medidas se tomarían, ante esto, el director del colegio señaló que se reforzarían las habilidades psicosociales.

“La niña se encontraba con las amigas, se acercaron personas ajenas a la institución. Se identificó en ese momento a los agresores, se orientó al padre de familia en aplicación al protocolo número seis que haga la denuncia respectiva“. Explicó César Mendoza, director de la institución educativa.

La familia pide el apoyo psicológico y que las autoridades realicen las acciones correspondientes contra una de las agresoras que es mayor de edad, ya que hasta el momento, el personal de la comisaría de Santa Clara no ha podido ubicarla.