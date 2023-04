Joven lleva desaparecida más de 20 días, padres temen lo peor

El día de su cumpleaños número 18, familiares y amigos salieron a protestar por la desaparición de Alhisson hasta la sede del Ministerio Público. Ya han pasado 20 días desde que no la volvieron a ver en Ascope, La Libertad.

Alhisson Rodríguez Paredes se comunicó por última vez con su familia en marzo. Si bien no hay indicios sobre su paradero, para su familia habría alguien tras su desaparición.

“Ella vino a vivir con el muchacho que prácticamente es su pareja. Nosotros pensando que seguía viviendo con él, no teníamos una respuesta. El día ocho yo llamé a la tía para tener una respuesta, porque no recibíamos ni una llamada y nos dijeron que hace 10 días ella ya había salido y que con él no estaba”. Dijo el padre de la desaparecida.

Según él, las pertenencias de su hija aún se encuentran en el inmueble donde vivía junto a su pareja. Para él, si ella se hubiera ido, no habría dejado sus cosas. Tanto el padre como la madre temen lo peor.

Son más de 20 días en los que desesperados y sin descanso buscan a Alhisson por las calles de Paiján en la provincia de Ascope, Región la Libertad. Lo único que sus seres queridos piden es que las autoridades continúen investigando el caso hasta encontrarla o hasta hallar si habría alguien implicado.