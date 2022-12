Joven es acuchillado, pero tras ser operado le dejan el arma en el estómago

¡Increíble! Orlando Bodero Elguera es un joven que hace tres semanas intentó impedir el robo de las pertenencias de su enamorada. Producto de los forcejeos fue apuñalado y posteriormente trasladado de emergencia al hospital Sergio E. Bernales, en Collique, Comas.

Seguidamente, tras ser dado de alta, a los tres días comenzó a sentir un dolor que cada vez se agudizaba más. Ante este panorama, la familia optó por realizarle una ecografía; sin embargo, jamás imaginaron que la misma revelaría que el cuchillo aún seguía en su estómago.

“El cuchillo había perforado el intestino grueso según el médico. Lo traen al hospital, lo vuelven a operar. El problema no sé si le han visto el intestino, si lo han podido curar adentro. Lo cosen, dicen que está bien. En la noche viene mi nuera y me dice que está bien. Al otro día viene de nuevo y le dicen que a mi hijo lo han pasado a COVID-19. Yo sé que no está infectado. Ha estado bien, no ha tenido nada”, señaló su padre en diálogo con Latina Noticias.

En esa línea, el padre de familia mencionó que el personal médico sabe que ha cometido una negligencia médica. Asimismo, la víctima fue aislado a un área COVID del referido nosocomio, pese a que nunca se contagió ni presentó síntomas del virus.

“No han sacado ecografía, lo han operado por encima y lo han botado al toque. Ahora se han dado cuenta de que había un cuchillo y saben que han cometido una negligencia. A mi hijo lo han aislado diciendo que es COVID-19, para qué, para que me lo saquen muerto de adentro, para que no se sepa nada de la negligencia que han cometido”, agregó.