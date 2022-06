José Ruíz a favor de permanencia de jefe de la Policía en La Libertad

El alcalde de Trujillo, José Ruíz, se mostró a favor de la permanencia en el cargo del director de la III Macro Región Policial de La Libertad, Jorge Angulo. Incluso dijo que le pedirá al ministro del Interior, Dimitri Senmache, que pueda continuar liderando la lucha contra la delincuencia.

“Vamos a hacer un pronunciamiento al nuevo ministro del Interior para que pueda continuar el general de la Policía Nacional, lo que pasa es que no es la persona, las deficiencias que existen se deben a la falta de logística”, declaró a Latina Noticias Trujillo.

En estos últimos días circula el rumor de posibles cambios en los puestos jerárquicos de la Policía Nacional. Al respecto, el general Angulo aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de sus superiores.

“Bueno, yo no he sido notificado de ningún tipo de cambio, no tengo conocimiento todavía de eso. La parte preventiva y estratégica están acá y los otros resultados de la investigación criminal son otro tema”, aclaró.

Consejero cuestiona labor de general

Quien se mostró implacable en sus críticas hacia el general Jorge Angulo, fue el consejero de Otuzco, Greco Quiroz. Considera que la región necesita un policía operativo y no de escritorio. Además, cree que Angulo tiene una lectura equivocada de lo que pasa en la realidad.

“Espero sinceramente que se le cambie (a Jorge Angulo) y que venga un oficial operativo y no de escritorio. Sorprende que tengamos a un general que señale que estamos mejor o ,peor aún, que diga que la emergencia que declaró el Gobierno ha funcionado. Eso es absolutamente una falsedad”, cuestionó.