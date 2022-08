José Gavidia tras denuncia de gastos excesivos: “Yo no manejo el dinero de la caja chica del Mindef”

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, intentó justificar los excesivos gastos que realizó para financiar los distintos almuerzos en restaurantes con el dinero de la caja chica del sector. No obstante, indicó que tras conocer dicha denuncia, solicitó al órgano de control del Mindef realizar las investigaciones correspondientes para verificar que se estén haciendo dentro de los márgenes.

“La verdad es que yo no manejo el dinero de la caja chica, eso lo maneja administración; la secretaria cuando tengo que comer. (…) He pedido que se haga un chequeo porque es la tranquilidad que me da a mí, para que realmente los gastos se estén haciendo dentro de los márgenes”, señaló diálogo con Exitosa.

En otro momento, Gavidia Arrascue sostuvo que el buffet criollo entre funcionarios de la alta dirección del Mindef y altos mandos de las Fuerzas Armadas por un monto de S/1250 fue esporádico, dado que en aquella oportunidad tuvieron una larga jornada laboral.

“Yo me acuerdo que fue una reunión de trabajo muy larga y almorzamos ahí. Éramos como 10 o 12 personas, todos altos mandos. Éramos la gente que teníamos que trabajar y nos quedamos desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Se mandó a comprar al Centro Naval porque es lo que normalmente hago”, apuntó.