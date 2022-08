José Gavidia rompe en llanto: “Se metieron con lo más preciado que tengo, mis hijas”

El aún ministro de Defensa, José Luis Gavidia, participó este viernes de una ceremonia de reconocimiento a los comandos del Vraem. En este espacio, tras culminar la actividad oficial, rompió en llanto al señalar que las acusaciones contra su familia fueron por su decisión de ser ministro.

“Se metieron con mi familia, con mi hija, con mi esposa. Se metieron con lo más preciado que tengo, mis hijos. ¿Eso creen que es normal? Por venir a trabajar, que se metan con mi hija, con mi esposa, ¿por eso? Me han destrozado el alma”, afirmó la autoridad.

“Ese es el precio que tengo que pagar por haber venido a servir a mi patria. Porque eso nos gusta, destrozar. ¿Ustedes creen que eso es normal, que es justo que me hagan eso, que hagan eso a mi familia? Mi hija viene trabajando hace seis años, se preparó en Italia y Suiza, tiene una maestría en Suiza”, añadió.

Asimismo, Gavidia Arrascue indicó que desconocía sobre la modalidad por la cual su esposa e hija venían trabajando en el Estado. “Nunca por el alma de mi padre he utilizado ninguna influencia ante nadie. Ellas solas se han trazado su trabajo y su destino y yo se los he cortado por haber venido a servir a mi país. Eso es lo que más me duele”, concluyó.