Jorge Nieto sobre Pedro Castillo: “No es golpismo que la Fiscalía investigue y haga su trabajo”

El exministro de Defensa Jorge Nieto opinó sobre las investigaciones que le sigue la Fiscalía a Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal. Considera que esta institución solo hace su trabajo eficientemente.

“No es golpismo que la Fiscalía investigue y haga su trabajo eficientemente, pero sí es un intento de uso político el hecho de que estas investigaciones sean un poco usadas para empujonear al presidente de una manera no constitucional. La Justicia ocurre en los juzgados, en las fiscalías, no en los medios de comunicación”, declaró desde Trujillo.

Para el exfuncionario, una salida a la crisis política es la renuncia del presidente Pedro Castillo, pero debe derivar finalmente en un adelanto de elecciones generales para que haya también un cambio de congresistas.

“Ya he planteado ya hace varias semanas una salida que el presidente renuncie, que asuma la sucesión constitucional la vicepresidenta, que ella asuma la Presidencia con un plazo fijo, que el Congreso produzca reformas políticas que permitan una apertura del sistema político para que «el que se vayan todos» no se convierta en el que vuelvan los mismos, sino que haya nuevas opciones en la escena política nacional”, añadió.

Quiere ser candidato presidencial

Nieto recoge firmas en Trujillo para lograr la inscripción del partido del Buen Gobierno. Por el momento, asegura, ha podido reunir dos terceras partes de 40 000 firmas. Asimismo, destacó las cualidades de su entorno de trabajo.

“El partido del Buen Gobierno es un partido abierto a la gente que tenga dos características: una honestidad, no queremos pícaros, y dos competencia, no queremos gente que no sepa conocer, diagnosticar y sobre todo resolver los problemas que tenga el país”, detalló.