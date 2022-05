Jorge Montoya anuncia nueva moción de vacancia contra Pedro Castillo

Las recientes declaraciones del empresario Zamir Villaverde, donde acusa al mandatario Pedro Castillo de haber cometido irregularidades en el proceso de las elecciones generales de 2021 y con ello haber perjudicado a los candidatos Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, generó que desde el Parlamento la figura de vacancia presidencial vuelva a tomar cuerpo.

En efecto, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó que su despacho ya viene elaborando una moción de vacancia contra el jefe de Estado, Pedro Castillo. Asimismo, señaló que los parlamentarios que votaron en contra del primer pedido de destitución, esta vez reconsiderarán su decisión.

“Estaba a punto de terminar de elaborar una nueva moción de vacancia, pero con las recientes declaraciones de Sr. Zamir Villaverde será más sencillo terminar de sustentar los motivos. No creo que los que votaron en contra de la última moción que presenté ahora sigan con la misma posición, confío en que por fin pondrán primero al Perú y no a las repartijas. Esto no da para más”, redactó en su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que tras estas revelaciones, la Comisión de Fiscalización, liderada por el congresista Héctor Ventura, junto a sus integrantes, partió con destino al penal Ancón I, a fin de tomar las declaraciones del investigado.