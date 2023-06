Joran Van der Sloot será entregado a autoridades de EE.UU. este 8 de junio

La extradición del feminicida Joran Van Der Sloot responde a la solicitud de las autoridades estadounidenses, quienes lo requieren para enfrentar un proceso legal en los Estados Unidos de América. El ciudadano holandés será procesado y enjuiciado por la presunta comisión de los delitos de extorsión y estafa en perjuicio de Elizabeth Ann Holloway.

ABOGADO INTENTÓ FRENAR LA EXTRADICIÓN

El pasado lunes 5 de junio, el abogado del holandés Van Der Sloot adelantó que presentaría un recurso de habeas corpus para evitar la extradición temporal de Perú a Estados Unidos de su defendido.

De acuerdo con el letrado Máximo Altez, tras una conversación con el reo, este le manifestó que siente que se violaron sus derechos.

“Tiene que haber un debido proceso que es lo que no ha habido. Él no ha sido notificado de que tenía este proceso para que pueda ejercer su debido derecho a la defensa. El gobierno de forma unilateral tomó esta decisión. Voy a presentar un habeas corpus, tal vez por la premura no surta efecto, pero de todas maneras estamos en la lucha”, dijo a Latina Noticias.