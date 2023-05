Jirón del Humor: “Es el mejor programa de cómicos”

Jirón del Humor se viene consolidando en las preferencias de la audiencia como el programa cómico más preferido de todas las familias peruanas. Semana a semana este espacio viene deleitando a más hogares con sus exclusivos sketches, y esta satisfacción se ve reflejada mediante sus comentarios positivos en redes sociales.

“Me reí de principio a fin. Cada vez está mejor el programa, éxitos chicos. Me encanta el programa. Cada semana están mejorando. Quien diga que no dan risa, ¡Miente! No hay necesidad de ser vulgar para ser divertidos” son algunos de los halagos que envió el público a los artistas cómicos.

¿Qué se vivió en el último programa de Jirón del Humor?

Como cada fin de semana, Jirón sorprendió al público televidente con sus invitados especiales. En esta emisión Florcita Polo se unió a las chismosas en La Peluquería, donde El Chino Risas, La Gorda Sexy y Chanchito Jr. le recordaron a su ex Néstor Villanueva.

“Hay que estar loca para mantener a un marido, ¿Quién le va a pagar sus cosas a Néstor, ¿Quién va a mantener a un vago? Qué cólera con la Flor”, fueron algunos de los comentarios que soltaron los cómicos.

Miguel Vergara participante de El Gran Chef Famosos fue otro invitado de la noche que participó en la divertida secuencia La Tóxica, Asimismo, se escenificaron otros sketches que hizo reír sin parar a más de uno.

¡Ya lo sabes! Disfruta y ríe en familia con las ocurrencias de todo el elenco de Jirón del Humor y sus invitados especiales desde las 8:30 p.m. por la señal de Latina. ¡No te lo pierdas!

