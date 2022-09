Jean Deza aconseja a Bryan Reyna: “Tiene que alejarse de la noche”

El nivel mostrado de Bryan Reyna en la selección peruana ha causado la alegría e ilusión del aficionado peruano. El ex Mallorca de España y actual atacante de la AD Cantolao, debutó con el equipo dirigido por Juan Reynoso con una redonda actuación y un gol incluido. Actualmente el nombre del delantero limeño es muy tocado por la prensa y los hinchas de la ‘bicolor’, no solo por sus grandes condiciones mostradas, sino también por sus graves antecedentes de problemas extra futbolísticos.

Ante ello, Jean Deza, futbolista muy recordado por el talento desperdiciado a causa de la indisciplina, habló sobre Bryan Reyna y lo aconsejó para que no cometa errores que puedan perjudicar su carrera: “Tiene que saberlo manejar, ha jugado muy bien y ha hecho un gol, que es importante. Tiene que estar tranquilo, las personas que lo rodean lo tienen que mentalizar que tiene que seguir por el mismo camino, alejarse de la noche, que eso consume, y todo está en él”.

“En su momento, yo no lo entendía, pensaba que con el talento iba a tapar todo. Van pasando los años y el que se va alejando de la selección es uno mismo”, señaló a los diferentes medios de comunicación.

Por último, el ‘ratón’ destacó la importancia de estar rodeado de un buen entorno: “Si tienes talento, cuídate. Rodéate de buenas personas, de tu familia que son los más importantes. No cometer los mismos errores. Creo que hay ejemplos, yo soy uno de ellos. Como dijo Reynoso, aquí en Perú hay mucho talento. Lamentablemente la prensa ha hablado bien de un jugador, se la cree, y en dos meses ya no lo volvemos a ver”.

Deza habló sobre un posible llamado de Juan Reynoso

La selección peruana ha comenzado un nuevo ciclo con Juan Reynoso, por ende, habrán nuevos cambios y variantes. En la última convocatoria las novedades fueron Piero Quispe y Bryan Reyna que entró por el lesionado Andy Polo. Por ello, no se descarta que hayan nuevos futbolistas que se unan a este nuevo proceso y Jean Deza lo tiene muy claro.

“Franco me ha dicho que me están observando. Creo que hay que seguir trabajando de la misma manera. Yo me quiero preparar bien para el año que viene. Necesito una buena pretemporada para sacar lo mejor de mí”, sentenció.