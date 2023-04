Huaral: mujer pide ayuda para vender sus 700 gallinas tras perderlo todo en alud

Doña María Rodríguez es una de las tantas afectadas del último deslizamiento de un cerro ocurrido el pasado jueves 13 de abril en La Perla, en Huaral. Como se recuerda, producto de la misma, dos personas perdieron la vida, más de dos docenas de viviendas fueron enterradas, al igual que un colegio.

Sin embargo, respecto al caso de esta madre de familia, quien se vio muy afectada por lo ocurrido, decidió poner a la venta sus más de 700 gallinas ponedoras. Esto, a raíz de la falta de agua y comida, lo cual imposibilita seguir manteniéndolas.

“Las estoy vendiendo a 20 soles cada una, quizá algún emprendedor que esté interesado”, alegó la señora María. Seguidamente, su hijo, señaló que, si algún empresario desea adquirirlas, estas cuentan con vacunas y están despicadas.

“Pedí ayuda de mis familiares y amigos, y me presté alrededor de 15 mil soles para poder emprender este negocio de gallinas. Ahora me veo en la obligación de deshacerme de ellas, porque no podré alimentarlas”, narró el joven Jimmy ante las cámaras de Latina Noticias.

Cabe mencionar que para cualquier ayuda usted puede comunicarse a los números 975-428-286 y 940-777-856.