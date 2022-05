Hernando de Soto sobre crisis: “No es un problema de presidentes, sino de no darnos estabilidad”

El excandidato presidencial, Hernando de Soto, visitó la ciudad de Trujillo y declaró a la prensa que la crisis política del Perú no se debe a una cuestión de presidentes, sino de “no darnos estabilidad en la administración pública”.

“Están cambiando un ministro cada quince días es igualito a tener un presidente en menos de cada año, eso indica que no es un problema de presidentes, sino es un problema de nuestra administración, de cómo hoy día no hemos logrado darnos estabilidad ”, remarcó.

De Soto manifestó que vacar al presidente de la República ,Pedro Castillo, no es la solución, ya que esto podría agravar la inestabilidad. A su juicio, los problemas de fondo son los siguientes: no saber elegir a las autoridades y la falta de planes de gobierno sostenibles ante crisis externas.

Crisis externa

A propósito de ello, comentó “que el resultado de las guerras en el exterior”, como lo que está pasando en Rusia y Ucrania, están generando la falta de fertilizantes en el Perú, por lo que el Gobierno necesita una estrategia para cubrir esa necesidad.

“Estamos en una situación en la que todos los productos que tiene el Perú, el litio y el cobre, deben estar en enorme demanda, pero justamente estamos en telecomunicaciones porque no nos queda otra cosa que la enfermedad y no lo aprovechamos por el sencillo hecho de que no nos hemos adecuado a un mundo cambiante”, agregó.