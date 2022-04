Guillermo Bermejo califica de “infeliz” a Luis Giampietri durante sesión del Pleno

Este jueves se realizó una ceremonia por el 25 aniversario de la operación ‘Chavín de Huántar’ en el patio de honor del Congreso de la República. En este espacio, el vicealmirante en retiro Luis Giampietri acusó al parlamentario Guillermo Bermejo de querer atentar contra su vida.

Por su parte, el legislador de Perú Democrático, durante la sesión del Pleno, respondió a las imputaciones de Giampietri Rojas y lo calificó de “infeliz”, pues consideró que todo lo mencionado, anteriormente, forma parte de una calumnia ante su persona.

Ante este escenario, Patricia Chirinos llamó “terrorista” a Bermejo Rojas y le exigió que se calle. Posteriormente, el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Enrique Wong, pidió que lean en reglamento; no obstatnte, al no poder conciliar con los legisladores, suspendió la sesión y convocó a una junta de Portavoces.

“Me quieren atarantar y jamás se lo voy a permitir, la señora vicepresidenta (en referencia a Patricia Chirinos) me ha llamado terrorista en varias ocasiones en este momento en su cara y usted no le ha dicho nada; la señora Yarrow me dice infeliz a mí y usted no le dice nada a la señora, no voy a retirar nada porque el señor Giampietri es un infeliz, es una persona que vive amargada de la vida y el único espectáculo que puede tener es venir a brindar una retafila de mentiras”, expresó Bermejo.