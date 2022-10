Grupo de hackers filtran información de las Fuerzas Armadas

Grupo de hackers, denominados Guacamaya Leaks, vulneraron el sistema de ciberseguridad de distintos países, exponiendo secretos de estado que comprometerían a distintos Gobiernos Latinoamericanos, entre ellos, el Perú.

El autodenominado hacktivismo, que tendría origen en Centroamérica, en las últimas horas provocó uno de los mayores escándalos a nivel internacional, exponiendo países como México, Chile, Colombia, El Salvador y Perú.

Ante esto, el presidente mexicano, Manuel López Obrador, tuvo que salir a pronunciarse, debido a la revelación de la información sobre su grave estado de salud. En Chile, el Jefe del Estado Mayor, renunció a su cargo por la masiva filtración de documentos militares.

VULNERACIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD PERUANA

El especialista en temas digitales, Erick Iriarte indicó que, aunque este tipo de ataques ya han sucedido, aún no se establece una Ley de ciberseguridad en el país. “Cuando se reveló que el Ministerio del Interior, la Unidad de Inteligencia, había sido atacada con un RAM software, también lo publicaron, revelaron que había seguimiento y no ha pasado nada en estos meses”.

Se habría filtrado más de 100 mil correos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y casi 200 mil del Ejército Peruano. En la información, se evidenció el seguimiento a políticos y líderes de oposición del país. “La información está cada vez circulando más y esto a su vez tiene incidentes. Lo que se ha revelado ahora, no es de hoy, ya tiene semanas”, expresó el especialista Iriarte.