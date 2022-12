Gobierno anuncia aguinaldo de S/ 500 para la administración pública

La jefa de Estado, Dina Boluarte, anunció que, tras la previa coordinación con el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, este año el aguinaldo para la administración pública y en el marco de las fiestas navideñas tendrá un incremento de 300 a 500 soles.

“Para que por lo menos esta Navidad pasen bien nuestras hermanas y hermanos vamos a dar un aguinaldo mayor a los 300 soles que se daba toda la vida; 500 soles vamos a dar de aguinaldo a la población peruana, a los que están dentro de las planillas y reciben su aguinaldo en cada Navidad”, reveló.

En otro momento y respecto a la sequía que viene afectando la flora y fauna en el país, Boluarte Zegarra explicó que se debe atender de la manera más urgente al agro, la falta de agua y ganadería.

“Están muriendo vicuñas en la zona de Galeras, Tacna, Moquegua, no solo por la sequía, yo me he reunido con los alpaqueros y los ganaderos. Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) ha descuidado la vacunación de esa fauna, están muriendo por sarna”, señaló para Punto Final.

“CREO QUE PEDRO CASTILLO NUNCA CONFIÓ EN MÍ”

Dina Boluarte afirmó que había tomado la decisión de dejar el gabinete de ministros del exmandatario Pedro Castillo. Como se recuerda, se mantuvo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) desde el inicio de la anterior gestión.

En diálogo con Punto Final, la actual dignataria indicó que le comunicaba constantemente a Pedro Castillo sobre un cambio de rumbo en su Gobierno. Sin embargo, su percepción fue que el expresidente nunca depositó su confianza en ella.

“Hace bastante tiempo quería salir del gabinete, le decía al presidente ‘cambie de rumbo, yo lo voy a seguir acompañando cuando vea que usted esté tomando alguna decisión de cambiar de rumbo de manera correcta’. Yo creo que nunca confió en mí”, acotó.