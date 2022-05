Gian Marco Castillo reaparece tras haber estado con orden de arresto

Bajo la lupa. Gian Marco Castillo Gómez, sobrino del presidente Pedro Castillo, rompió su silencio en una entrevista exclusiva para Punto Final. Esto, luego de que el PJ decidiera cambiar su estatus de prisión preventiva por comparecencia con restricciones mientras es investigado por el caso Puente Tarata.

El joven economista de 24 años negó todos los cargos en su contra. Descartó haber sido el nexo de los amigos empresarios de Zamir Villaverde con el dignatario, tal como aseveró la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López a la Fiscalía.

“Si tanto dicen eso que saquen una prueba y demuestren lo que son realmente los sobrinos, pero solo sacan dichos. Que Karelim López diga qué empresarios. La señora puede decir cualquier cosa, pero tiene que decir: ‘el sobrino tal hacía esto y cuál era la función’”, señaló.

Asimismo, Castillo Gómez rechazó tener vínculos con Villaverde García; no obstante, apuntó que desconocía que él les alquilaba autos. Además, respecto su visita al Ministerio de Defensa, alegó que no recuerda haberla realizado. “Si visité no sé, pero si fue no ha sido por algo malo”, comentó.

“Los carros han llegado por parte de mi primo porque él me presta para irme a Palacio de Gobierno, yo no sabía que eran de él (de la empresa Mazavig S.A.C.). Ya cuando salió lo de la investigación le dije qué pasó, pero me respondió: ‘tranquilo, que no hay ningún problema’”, explicó Gian Marco Castillo, quien agregó que Fray Vásquez Castillo debe responder por este caso.