George Forsyth visitó a Rafael López Aliaga: “se acabaron los intereses personales”

George Forsyth, aspirante al sillón municipal, durante la noche del 4 de octubre, llegó al local partidario de Renovación Popular ubicado en Jesús María, para felicitar al virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y marcar su voluntad de trabajar juntos.

“Simplemente reconocer y felicitar a todo el grupo. Van a contar conmigo, con nuestros regidores y todos los alcaldes”, indicó el candidato por Somos Perú. Así mismo expresó que en este punto de la carrera electoral, “se acabaron los colores, las ideologías y los intereses personales, aquí hay que trabajar por la ciudad”.

En esa misma línea, el líder del partido celeste (RLA) agradeció a Forsyth, indicando que seguirán para adelante. “Trabajemos juntos, como tú lo mencionas. El Perú debe ser, va a ser y ha debido ser, hace mucho tiempo, una potencia mundial”.

LA INVITACIÓN A DANIEL URRESTI

Rafael López Aliaga declaró a Latina Noticias, que no descarta reunirse con el candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti y que incluso le envió un mensaje vía WhatsApp, pero que hasta el momento no recibe respuesta. “Estoy dispuesto a ir a verlo a su casa si es necesario, yo no tengo ningún problema”. Sobre Urresti, López Aliaga expresó que tiene su respeto, señalando que es momento de que trabajen juntos por Lima, y que deben voltear la página.

A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS OFICIALES

A pesar de que la ONPE aún no ha publicado el resultado al 100% de las actas contabilizadas, RLA se mostró tranquilo y aprovechó para bromear con sus candidatos distritales, entre ellos, las 5 virtuales alcaldesas de su partido. “Quiero felicitar a las ángeles de Porky, y por acá tenemos a los ángeles de Porky también”.