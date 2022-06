Francisco Sagasti califica de “absurda” la presunción sobre su reunión secreta con Pedro Castillo

Francisco Sagasti catalogó como “absurdas y tontas” las presunciones sobre la reunión secreta que mantuvo con el presidente Pedro Castillo. Esto, luego de que un informe de Punto Final revelará que el exmandatario visitó Palacio de Gobierno la noche del 2 de noviembre de 2021 sin haberse registrado en el portal de transparencia.

“Es una de las cosas más absurdas y tontas, no hay ninguna reunión secreta ni clandestina, en ningún momento en todo momento se han explicado, lo que no puedo hacer es salir en la plaza diciendo que me he reunido con el presidente”, expresó Sagasti Hochhausler durante en una entrevista a radio Santa Rosa.

En esa línea, el político admitió haberse reunido en otras cinco oportunidades con Castillo Terrones, dos cuando aún presidía el Ejecutivo y otras tres durante esta nueva administración. No obstante, indicó que en aquella oportunidad, su ingreso se dio por la residencia debido a que llegó pasada las nueve de la noche.

“Para que vean que no es secreto, cuando alguien se dirige a la puerta de residencia por la calle Loreto, donde está la estación de policía, hay un control que anota quién entra y luego otro que anota la hora de llegada. Llego, entro, me hacen pasar, me reúno con el presidente y le explico todos estos temas”, sentenció.