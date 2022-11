Francia: Kimpembe se pierde el mundial por lesión

A 6 días del Mundial. La selección francesa comunicó, vía redes sociales, que Presnel Kimpembe queda fuera del mundial por lesión. El defensor francés no llegó a recuperarse en su totalidad de la lesión que sufrió. A pesar de que ayer jugó con el PSG por la jornada 15 de la Ligue 1 de Francia.

Hoy por la mañana, se anunciaba la convocatoria del atacante Marcus Thuram, del Borussia de Moenchengladbac, para completar la lista de 26 jugadores para el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, minutos después se hace oficial la desconvocatoria del ‘maestro’ Kimpembe.

¿Quién reemplazará a Kimpembe?

El jugador llamado por Didier Deschamps, para reemplazar al defensor del PSG, es Axel Disasi del AS Monaco. Este joven de defensor de 24 años ya fue llamado para las inferiores de la selección francesa, pero esta será su primera participación con la selección mayor.

Así se anunció la sustitución de Disasi por Kimpembe || Foto: Captura Twitter Selección de francia

El ‘maestro’ se pronunció en redes

Minutos después de que se haga oficial su desconvocatoria para la Copa del mundo, el defensor francés publicó un mensaje en sus redes sociales: “Después de varias pruebas realizadas con los equipos técncos del PSG, pero también de la selección francesa, tomé la decisión de no jugar el Mundial. Como muchos saben, siempre estoy listo para luchar por la selección y representar a mi país, siempre es un motivo de inmenso orgullo y tener la oportunidad de jugar nuevamente en la competencia más prestigiosa es un honor. Desafortunadamente, mi salud es lo primero y las últimas pruebas han demostrado que no podré asegurar un rendimiento del 200% y no deseo desestabilizar al grupo. Les deseo la mejor de las competencias a todos mis compañeros. confío en ustedes y siempre seré sú primer apoyo… ¡Vamos, Bleus!”, expresó Kimpembe.