El Salvador: investigan a Federación de Fútbol y presidente por presunto lavado de dinero

SAN SALVADOR, 14 jul (Reuters) -La fiscalía de El Salvador allanó el jueves las oficinas de la federación local de fútbol y la casa del presidente del organismo, tras recibir un aviso por parte del Instituto de Deportes del país centroamericano sobre un posible lavado de dinero.

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) es presidido por Yamil Bukele, medio hermano del presidente Nayib Bukele, tiene jurisdicción nacional, y en él todas las federaciones y asociaciones del país centroamericano deben registrar sus estatutos, órganos de dirección y administración.

“No hay razón en la tipificación de delitos que están haciendo, esperaremos que la Fiscalía termine de recabar la información para presentar nuestro planteamiento. Lo importante es que comprueben que las actividades financieras están documentadas”, dijo a medios locales el presidente de la Fesfut Hugo Carrillo.

“Quiero aclarar que no existe ninguna orden de captura, yo no me estoy escondiendo, ahorita está llevándose a cabo el debido procedimiento, recabar información para determinar posteriormente, si existe o no delito, ahora es presunción”, apuntó.

Más temprano, la fiscalía informó en su cuenta de Twitter sobre el allanamiento que estaba realizando tanto en la Federación Salvadoreña de Fútbol como en la casa del presidente Hugo Carrillo.

“La @FGR_SV realiza allanamiento en la Federación Salvadoreña de Fútbol por el delito de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos. De manera simultánea, se está ejecutando un registro en la casa del presidente de la Fesfut, Hugo Carrillo”, informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter con fotografías y videos de los allanamientos.

“De acuerdo a las investigaciones, los delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos en la administración de la Fesfut se venían cometiendo desde el 2018 hasta el 2022”, agregó.

En enero del 2021, el ex presidente de la FESFUT Reynaldo Vásquez fue extraditado a Estados Unidos por supuestos delitos de lavado de dinero y fraude electrónico.

“No hay ninguna anomalía en las auditorias realizadas por INDES, así lo expresó el funcionario que está realizando la auditoria en los periodos de 2018-2022”, aclaró Carrillo.

La FESFUT había advertido anteriormente que una posible “injerencia” de terceros podrían llevar a una suspensión por parte de la FIFA.

La Federación de El Salvador publicó en su cuenta de Twitter varios documentos de la FIFA para demostrar que ha cumplido con lo que exige el organismo que rige el fútbol en el mundo.