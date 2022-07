Fiscalía aún no recibe declaración de mujeres que fueron secuestradas por ronderos en Pataz

La presidenta de la Junta de Fiscales de La Libertad, Marena Mendoza, informó que hasta el momento no han podido identificar a los ronderos que secuestraron a siete mujeres y a un hombre en Pataz a fines de junio, debido a que no tienen la declaración de las víctimas.

“No, no están identificados (los responsables) porque aún no se ha recibido la declaración de las víctimas. Definitivamente, hay denuncias, no de todas, pero sí se han derivado dos carpetas fiscales, hay dos carpetas fiscales”, declaró.

Asimismo, señaló que no es la primera vez que investigan un caso de esta naturaleza, pues desde hace años se acumulan carpetas fiscales de ronderos que son investigados por secuestros y lesiones a varias personas y que todos estos expedientes están en trámite.

“No, no es la primera vez (que se presenta este caso) siempre actuamos cuando advertimos situaciones de esta naturaleza, hay procesos que están en trámite y no solo en Tayabamba y Pataz, sino también en otros distritos, en otras sedes fiscales o provincias que forman parte del Ministerio Público contra los integrantes de rondas”, explicó.

Déficit de fiscales en la sierra

Marena Mendoza precisó que hay un déficit de fiscales en las zonas más alejadas de la región para atender los casos con la celeridad que se merecen. A fines de junio los ronderos del distrito de Chillia secuestraron a siete mujeres y a un hombre por presuntamente practicar hechicería y haberle causado la muerte a una anciana de 69 años.

Luego de varios días de conversaciones entre los familiares, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, los ronderos liberaron a estas personas el 12 de julio, pero tras crueles castigos físicos que sufrieron en un caserío.