¡Fin de semana largo! Lunes 31 de octubre es decretado día no laborable para el sector público

El Gobierno del presidente Pedro Castillo decidió decretar el lunes 31 de octubre como día no laborable para los trabajadores del sector público. Con dicha medida se permitirá un fin de semana largo propicio para la práctica del turismo interno en el país o actividades recreacionales sin salir de la capital.

Por ello, el Decreto Supremo 033-2022-PCM, publicado con anterioridad en el Diario Oficial El Peruano, las horas dejadas de laborar durante el 31 de octubre serán compensadas en los diez días inmediatos posteriores o de acuerdo con lo que establezca el titular de cada entidad pública.

Ahora, con relación al sector privado, la norma sostiene que podrán acogerse al feriado previa concertación entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar.

En consecuencia, el objetivo de la misma es que los días no laborables, sumados a los feriados ordinarios, generen fines de semana largos propicios para la práctica del turismo interno, instrumento dinamizador que permitirá seguir impulsando la reactivación económica de Perú.

DIFERENCIAS ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE

Cabe señalar que los feriados son definidos por ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno. Los feriados son descansos remunerados que no se compensan. En tanto, si no se trabaja en día no laborable se debe compensar luego esas horas.

Con información de Andina