Fernando Tuesta: Desde 1986, ningún partido de Gobierno ha logrado el éxito municipal ni regional

El politólogo y profesor de la PUCP, Fernando Tuesta, analizó el panorama político tras las últimas elecciones del domingo. En diálogo con Latina Noticias, recordó que los partidos de Gobierno, desde 1986 con el APRA, no han logrado tener éxito en las campañas municipales y regionales.

El catedrático examinó, por ejemplo, el caso de Perú Libre, que en 2021 tuvo como candidato presidencial al actual jefe de Estado, Pedro Castillo; sin embargo, la agrupación perteneciente a Vladimir Cerrón no obtuvo mayor conquista en esta contienda electoral.

“Perú Libre ha dado muestra de su flaqueza a nivel electoral, si el año pasado no hubieran presentado a Pedro Castillo habrían desaparecido. Hoy esto se ha sincero, es un fracaso total y esperado. Perú Libre nunca fue un partido nacional y con arraigo importante. Es más, perdieron en Junín, en Huancayo, es decir es una derrota estrepitosa”, apuntó Tuesta Soldevilla.

Por otro lado, indicó que la misma suerte corrió el fujimorismo, pues esta vez no ha presentado una lista para Lima y dentro de sus distritos no tuvo relevancia. Del igual manera, recordó que en los 90, durante la gestión de Alberto Fujimori, no pudo hacerse de la comuna capitalina, siendo derrotados dos veces por Alberto Andrade.

“Ningún partido de Gobierno logra éxito electoral, regional y municipal desde 1986, ninguno. Ni siquiera el fujimorismo en su mejor momento con Alberto Fujimori. En Lima (en 1995 y 1998) salieron derrotados los dos candidatos a manos de Alberto Andrade. Cuando el fujimorismo no candidatea a un Fujimori, sus porcentajes son mínimos”, agregó.

En otro momento, respecto al posible triunfo de Rafael López Aliaga como virtual alcalde de Lima, exautoridad de la ONPE consideró que sus propuestas son inalcanzables, teniendo en cuenta el reducido prepuesto de la comuna capitalina.