Feminicidio en Trujillo: exigen justicia para menor de 15 años asesinada

Un nuevo caso de feminicidio estremece al país. Se trata de una adolescente de 15 años que fue reportada como desaparecida el 1 de junio en Cajamarca y dos días después su cadáver apareció en una carretera solitaria del sector El Trópico de Huanchaco en Trujillo.

Presas de la indignación, familiares, amigos, vecinos y la sociedad civil ,en general, alzó su voz de protesta y recorrió las calles del centro histórico de Trujillo pidiendo a las autoridades que este caso no quede impune, que el agresor sea capturado pronto, porque otra jovencita corre el mismo riesgo.

“Quiero justicia para mi hija, porque hoy es por ella y mañana serán las demás niñas y yo no quiero que sigan pasando esas cosas. Pido justicia a la ministra de la mujer, que me ayude, que esto no se quede impune para que veamos a la persona que le ha hecho esto a mi hija”, declaró la madre de la menor.

“¡Cadena perpetua, cadena perpetua!”, gritaban las jóvenes y señoras con pancartas en la mano y otras con la foto de la adolescente asesinada. “Pedimos justicia y que no se quede impune este caso, porque en esta semana ya van tres asesinatos y vemos que las autoridades no hacen nada”, expresó ,visiblemente consternada, una mujer.

Investigaciones

El jefe de la Divincri, Giovanni Osorio, dijo el pasado 2 de junio cuando se realizaban las pericias en la escena del crimen, que la menor falleció a las 11:30 de la noche de ese mismo día y que fue atacada con un arma cortante, porque presenta varios cortes en el abdomen, el pecho y el cuello.

Denuncia casos de violencia llamando a la Línea 100

La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito integrado por profesionales en derecho, psicología y trabajo social que brindan información, orientación, consejería y soporte emocional a las víctimas de violencia o testigos de un hecho.

Ante un caso de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, los/las especialistas coordinan la intervención urgente de la Policía Nacional del Perú. La atención es de lunes a domingo (incluidos feriados), durante las 24 horas del día desde un teléfono fijo, público o celular.