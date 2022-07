Expresidente de EsSalud denuncia que falsificaron su firma en carta de renuncia

Irregularidades en los ceses del Ejecutivo. Alegre Fonseca, expresidente ejecutivo de EsSalud, denunció que el Gobierno presentó una carta de renuncia para retirarlo del cargo con una supuesta firma suya en dicho documento, la cual él nunca realizó. Añadió que tras su despido no hubo explicaciones.

“Yo no renuncié en ningún momento. Lo que puedo precisarte es que yo no en ningún momento he presentado ninguna carta de renuncia. En caso yo haya presentado una carta de renuncia al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debo tener el cargo, pero esa carta no parece carta”, detalló el exfuncionario.

“Yo desconozco el motivo de mi cese o supuesta renuncia. El ministro de Trabajo tendría que responder, de repente lo han sorprendido al presidente de la República, yo no lo sé”, agregó Fonseca.

Adicionalmente, la supuesta misiva fue entregada por el propio Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuando se solicitó información sobre su salida de EsSalud. Cabe mencionar que el titular de esta entidad únicamente puede ser cambiado después de dos años de asumirlo o mediante una renuncia expresa.

Por último, la exautoridad e EsSalud aseveró a nuestro dominical que envió una carta notarial al ministro del MTPE para pedirle que le dé el documento de renuncia original que supuestamente presentó.