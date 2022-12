Estos son los testimonios de los heridos que dejaron las protestas tras el fallido golpe de Estado

El fallido golpe de Estado que intentó perpetrar Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre no solo acabó con su detención y destitución del cargo, sino que además dejó como saldo 26 ciudadanos fallecidos y un centenar de heridos producto de las protestas.

Por ello, un equipo especial de Latina Noticias pudo recoger los testimonios de algunas víctimas. Este es el caso de don Víctor Cuaresma, un agricultor quechua hablante que recibió un perdigón en la cara cuando se dirigía a realizar unas compras para abastecer el negocio que tiene en casa, en su natal Andahuaylas.

“Yo había bajado para hacer compras para mi tienda y mi esposa pueda vender. No me he dado cuenta si el perdigón vino del sur cuando me cae, y cuando me doy cuenta ya estoy en el Hospital de Andahuaylas”, relató.

Tras lo ocurrido, días después fue trasladado a Lima, exactamente al Hospital María Auxiliadora, para ser intervenido quirúrgicamente. En este lugar le colocaron clavos y placas de titanio debido a que el maxilar lo tenía fracturado.

MENOR RECIBIÓ BALA PERDIDA

Otro de los casos es la de un menor de 13 años, quien recibió una bala perdida y le perforó el bazo. Él también fue derivado a la capital y atendido en el Hospital del Niño en San Borja. “Lo traen aquí, el 17 de diciembre y en un estado crítico. Vino con respirador artificial y fue puesto en UCI”, narró el médico que sigue su caso.

Gracias a una rápida intervención, un equipo multidisciplinario de médicos pudo sustraerle el proyectil, el cual estuvo alojado cerca a su columna. No obstante, tendrá que seguir una serie de rehabilitaciones para que pueda volver a caminar.