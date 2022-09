Este es el testimonio del conductor que sobrevivió al robo frustrado de su auto

Momentos de terror fue lo que vivió Carlos Garriazo luego de que delincuentes que se hicieran pasar como pasajeros intentaran robarle su auto en Comas. Para evitar la sustracción de su única herramienta de trabajo, este taxista se aferró al capó para imposibilitar la visibilidad de los hampones; sin embargo, terminó con un disparo en el tórax.

Sus gritos de auxilio alertaron a los vecinos de la zona y transeúntes, lo que provocó que los ladrones abandonaran la unidad segundos antes de que un patrullero llegara al lugar de los hechos. La banda criminal logró huir en una miniván blanca con destino desconocido.

Asimismo, el hombre de 41 años confesó que su automóvil es el único sustento económico con el que cuenta su familia, pues anteriormente trabajó como mototaxista. Además, relató el momento de cuando se trepó y decidió batallar para obstaculizar la fuga de los tres sujetos y una mujer.

“Hago fuerza y el detrás se baja. Y ahí es donde abre la puerta y me jala, al momento de jalarme ya me tiene a una distancia y es donde el otro hombre me dispara. En ese instante siento cómo un hincón en la espalda”, narró ante las cámaras de Latina Noticias.

“El que estaba manejando veo que me apunta, yo lo veo y hago juego con mi cabeza, la muevo y veo me dispara. Y me cae porque me empuja la cabeza. ¿De dónde habré sacado fuerza?, que yo también veo que para y baja, y yo también me bajo y agarro piedras”, agregó la víctima, quien se viene recuperando en el hospital Sergio Bernales de Collique.