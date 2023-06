Estafa laboral online: Mujer pierde 8 mil soles y recibe amenazas

Yéssica ha perdido 8 000 soles y vive bajo amenaza constante después de caer en una estafa laboral. Según relata, todo comenzó con un amigable mensaje a través de WhatsApp en el que se le pedía que realizara “tareas” mediante un enlace de una supuesta cadena de Amazon. Estas tareas consistían en comprar artículos aleatorios con su propio dinero, a cambio de recibir el reembolso más una cantidad adicional.

Tras completar las primeras tareas y comprobar que realmente le estaban depositando el dinero acordado, Yéssica decidió continuar trabajando para ellos. A pesar de seguir cumpliendo con las tareas y haber acumulado ganancias de 4000 soles, se dio cuenta de la estafa cuando intentó retirar estas ganancias y recibió un mensaje que le exigía pagar un impuesto de 702 soles. Accedió a pagar esta cantidad, tomando préstamos de diversos prestamistas, pero descubrió que el retiro aún estaba en proceso. Hasta el momento, no ha recibido el dinero y la última indicación que le dieron fue que debía realizar otro depósito de 500 soles para poder retirarlo. Además, Yéssica afirma que los prestamistas la están amenazando para que devuelva el dinero lo antes posible. Ella ha presentado una denuncia correspondiente en la comisaría de Canto Rey en San Juan de Lurigancho.

CIFRAS DE DESEMPLEO

Durante el primer trimestre de este año, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana fue del 7,1%. Según el Informe Técnico de la Situación del Mercado Laboral de Lima Metropolitana del Instituto Nacional de Estadística e Información del Perú (INEI), se estima que 394 800 personas buscaron activamente empleo. De esta población desempleada, el 54,4% (214 800 personas) son mujeres y el 45,6% (180 000 personas) son hombres.

En cuanto a las cifras de empleo del primer trimestre, de cada 100 personas con empleo, 54 tienen un empleo adecuado y 39 se encuentran subempleadas. El subempleo se refiere a una situación laboral inadecuada en la que no se cumple con una jornada laboral a tiempo completo, la remuneración está por debajo del salario mínimo y existen otras limitaciones perjudiciales para el trabajador.

Estas cifras revelan una situación de precariedad laboral, la cual es lamentablemente aprovechada por personas y organizaciones inescrupulosas que ofrecen trabajos a cambio de dinero. Aprovechándose de la desesperación o ingenuidad de las personas que buscan integrarse al mundo laboral.

“Estoy perdiendo mucho con todo el dinero que he pedido prestado. No tengo nada”, afirma Yéssica. Con este testimonio y otros casos revelados en Latina Noticias y Punto Final, resulta crucial tomar precauciones antes de aceptar un trabajo en línea. Entre ellas, es importante recordar que una empresa legítima no debería cobrar a sus postulantes y es necesario verificar que las páginas web de las empresas sean oficiales.

El número de Yape para brindar ayuda a Yéssica es el 993 128 115.