Escultor peruano conserva pieza que realizó para la película Transformers

El escultor peruano tuvo la importante misión de encargarse de cada pieza a usar en la película Transformers. Edi Mérida resalta una de ellas: una portada que simboliza el ingreso a la ciudadela Inca, lugar que brinda una llave a los Autobots para que regresen a su mundo.

El 70% de las escenas de la película de los Autobots, Maximals, Terrorcorns y Decepticons fue filmada en Perú, precisamente en Cusco y San Martín, lo cual dio oportunidad a que compatriotas peruanos también sean parte del filme y que ocupen puestos fundamentales en ella.

La mencionada portada debía constar de un disco solar con iconografías que, luego de los respectivos efectos audiovisuales, se moverían y girarían. El diseño que envió la producción de Transformers precisaba que este disco debía medir alrededor de 6 metros de diámetro, según cuenta Mérida a Reporte Semanal.

“La política es de no guardar y no reciclar. Entonces, yo pedí, como una cosa especial, que esta pieza circular, que era un trabajo que nos demoró mucho tiempo, no se deseche, que no se elimine”, explica el egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Pieza circular que realizó Edi Mérida

Es así como esta icónica pieza se encuentra actualmente en su taller. Mélida lo considera como todo un símbolo de haber realizado esa importante labor como parte del equipo de escenografía de una película de la talla de Transformers.

El estreno de la película fue el 8 de junio en las salas de cine de Cusco y Tarapoto, antes que en cualquier otro lugar. Precisamente, en una fecha cercana al Inti Raymi que este año se celebrará el 23 de junio. Cabe resaltar que en la película filmaron una recreación de esta importante ceremonia religiosa, en donde participaron 1800 extras peruanos.

“Transformers: El Despertar de las Bestias” es la séptima entrega de la exitosa saga, en donde Perú se luce con escenas de alto nivel audiovisual como las grabadas en el mercado San Pedro, en la subida de Santa Ana y, por supuesto, en Machu Picchu. De esta manera, Perú se perfila como un destino de locaciones cinematográficas.

Con respecto al éxito que ha conseguido en su primera semana, Transformers se posiciona como la más vista en el Perú, ubicándose actualmente por encima de “Spider-Man: Across Spider-Verse”. Maykoll Calderón (@SoyAlPacine), experto en cifras de cine, señaló que la película alcanzó los 181 mil espectadores, en su primer día de estreno. Superando así a las cifras de otras películas, en lo que va del año, e incluso a sus entregas previas.