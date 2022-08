Elías Rodríguez critica a César Acuña: “Ha dejado una estela de caos, mediocridad e incapacidad” en La Libertad

El candidato del movimiento regional Trabajo más Trabajo, Elías Rodríguez, lanzó una serie de críticas contra su competidor político César Acuña. Ambos postulan al Gobierno Regional de La Libertad en estas Elecciones Regionales y Municipales del 2 de octubre.

En una actividad proselitista, César Acuña cuestionó el desempeño de Luis Valdez al frente del Gobierno Regional de La Libertad en el período 2015 -2018 y de la actual autoridad Manuel Llempén, siendo ambos de su mismo partido.

“Realmente Valdez y Llempén no son Acuña pues, no han hecho nada, no han pensando en ustedes, llegaron, los dejé, jalaron y no hicieron nada. Entonces, aquí estoy para reivindicarme con el pueblo liberteño”, declaró el líder de Alianza para el Progreso ante sus simpatizantes.

Al respecto, Elías Rodríguez opinó que César Acuña ha reconocido la gestión pobre y mediocre que ha tenido Alianza para el Progreso en los doce años en la provincia de Trujillo y en los ocho años en la región La Libertad.

“En toda la sierra liberteña nadie quiere saber absolutamente nada con Alianza para el Progreso, en los valles tampoco, no llevan el liderazgo y acá en Trujillo la gran cantidad de votantes son ciudadanos que las dádivas no funcionan con ellos”, declaró a Latina Noticias Trujillo.

Elías Rodríguez achaca caos y mediocridad a APP

Asimismo, Elías Rodríguez recordó que César Acuña renunció al cargo de gobernador en 2015 para postular a la presidencia de la República en 2016 sin éxito y que La Libertad necesita a un líder que ame de verdad la región.

“La Libertad necesita un líder, alguien que se dedique a tiempo completo, que viva acá en la región La Libertad, un liberteño que de verdad ame y quiera a su tierra, que ponga pasión y compromiso para lograr las cosas, pero con sinceridad APP ya tuvo muchos años y en los últimos años su reflejo ha dejado una estela de caos, mediocridad e incapacidad”, cuestionó.