Elecciones Regionales y Municipales: conoce a Verónica Torres, candidata a la alcaldía de Trujillo

Verónica Torres Bravo es una ingeniera técnica de gestión que postula a la alcaldía de Trujillo por el movimiento regional Fortaleza en estas Elecciones Regionales y Municipales. En esta nota conocerás cuáles son sus propuestas para la provincia y qué piensa de sus competidores políticos.

Con respecto a la inseguridad ciudadana, uno de los problemas más crónicos de Trujillo, dijo que “como principio básico para tener menos delincuencia no tenemos que elegir a delincuentes” y lo segundo es que la municipalidad debe asignar un presupuesto a la Policía Nacional de acuerdo a la ley 030. A continuación, enumeramos sus ideas:

Asegurar la articulación de la Policía.

Trabajar con los alcaldes de los territorios vecinales, porque ellos son los ojos y oídos de la municipalidad.

Asegurar que las cámaras de seguridad funcionen de manera correcta.

Garantizar que ya no existan más niños en los semáforos, porque sino de aquí a cuatro años se pueden volver potenciales delincuentes o sicarios.

Recuperar Trujillo desde lo más básico; es decir, que la pista no se rompa tres meses después de su inauguración.

Torres Bravo señaló que no ofrece cosas que no puede dar, sino que son realistas. Además, indicó que no pretende “hacer un tren o un estadio, porque Trujillo no está para eso”. Considera que Trujillo está para recuperarlo con capacidad de gestión y que ella no será como esos alcaldes que se sientan en la plaza de armas y que creen que Trujillo se reduce solo a ese espacio.

Cuestiona a Arturo Fernández

Verónica Torres comentó que como candidata tiene la responsabilidad de advertir a la población de los riesgos que implica votar por un candidato con sentencia, en referencia clara a Arturo Fernández, actual candidato a Trujillo por Somos Perú, quien hace poco fue condenado a un 1 año de prisión suspendida por usar palabras subidas de tono y ofender a una mujer policía.

“Dos órdenes de alejamiento por maltrato a una mujer, una sentencia por maltrato a una mujer, no es un cargamontón, es evidenciar lo que ya está, pero de eso se trata en este momento político. Se trata de hacer saber a la población el gran riesgo que corre la provincia, pero sobre todo la vida de los trujillanos”, criticó.

Cuando le preguntaron por qué los trujillanos tendrían que votar por su candidatura ella contestó lo siguiente: “Primero porque no estoy procesada, no soy corrupta, Fortaleza Perú es un movimiento limpio, transparente, somos la nueva generación de líderes políticos que damos un paso adelante para enfrentarnos a todos esos politiqueros y partidos tradicionales, porque estamos cansados de que se llenen los bolsillos y luego tenerlos prófugos”.

¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Trujillo?

José Ruíz de Alianza para el Progreso, Arturo Fernández de Somos Perú, Martín Sifuentes del movimiento regional Trabajo más Trabajo, Víctor Hugo del Carpio del movimiento Súmate, Jorge Salvador Villacorta de Fuerza Popular, Carlos Calderón de Renovación Popular.

Asimismo, Manuel Montoya de Avanza País, Isidro Pretell de Frente Esperanza, Roger Taboada de Perú Libre, Yvo Hora Ordinola del movimiento Bicentenario, Elsa Cabrera de Nueva Libertad y Hugo Quevedo de Acción Popular.